Директор ЕСО Курганская призвала смотреть на наличие устава при проверке благотворительного фонда
Помощь другим имеет смысл, когда есть уверенность в прозрачности работы благотворительной организации. Директор АНО «ЕСО», цифровой благотворительной платформы ESO, Ирина Курганская рассказала DailyMoscow, как проверить компанию перед тем, как делать пожертвование.
По словам эксперта, надежный фонд открыто публикует устав с целями деятельности и направлениями расходования средств. Отсутствие такой информации на сайте — тревожный сигнал.
«Доверяйте, но проверяйте. Яркая история нуждающегося — не повод переводить деньги сразу», — отметила специалист.
Как пояснила Курганская, по закону основная часть средств — не менее 80% — направляется на программы помощи. Подробную информацию о расходовании средств можно узнать из публичной оферты и отчетов фонда.