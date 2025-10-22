Директор ЕСО Курганская призвала смотреть на наличие устава при проверке благотворительного фонда

Помощь другим имеет смысл, когда есть уверенность в прозрачности работы благотворительной организации. Директор АНО «ЕСО», цифровой благотворительной платформы ESO, Ирина Курганская рассказала DailyMoscow , как проверить компанию перед тем, как делать пожертвование.

По словам эксперта, надежный фонд открыто публикует устав с целями деятельности и направлениями расходования средств. Отсутствие такой информации на сайте — тревожный сигнал.

«Доверяйте, но проверяйте. Яркая история нуждающегося — не повод переводить деньги сразу», — отметила специалист.

Как пояснила Курганская, по закону основная часть средств — не менее 80% — направляется на программы помощи. Подробную информацию о расходовании средств можно узнать из публичной оферты и отчетов фонда.