Директор драмтеатра «Человек» Месхишвили: молодежи в зале после пандемии стало больше | 360°

Общество 06 мая 2024, 16:59 Директор драмтеатра «Человек» Месхишвили: молодежи в зале после пандемии стало больше

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Молодые люди стали чаще интересоваться театром в последние годы. Молодежи в зрительном зале стало гораздо больше после пандемии, сообщил директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, раньше в театры массово ходила аудитория от 35 до 60 лет, сейчас же постановками заинтересовались зрители от 20 до 35 лет.

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Молодежь в основном привлекает что-то новое и интересное, ведь классику многие видели и знают, отметил Месхишвили.