Директор департамента «Росатома» Железняк предсказал, что к 2035 году электромобиль станет удобным гаджетом

Директор департамента развития бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» («Росатом») Максим Железняк считает, что в будущем электромобиль станет таким же удобным гаджетом, как смартфон. В интервью «Ридусу» эксперт предположил, что использование электромобиля будет таким же простым: вечером — поставил на зарядку, утром — отключил от сети и поехал.

Железняк выделил четыре этапа развития электромобильности. Первый этап — государственная поддержка, второй — развитие инфраструктуры, третий — ценовая доступность, четвертый — полная технологическая зрелость. По его мнению, путь от первого до четвертого этапа занимает около 25 лет. Мир в целом придет к этому примерно к 2030 году, Россия — ближе к 2035 году.

«На четвертом этапе автомобиль превратится в консьержа. Ты сможешь внутри автомобиля голосовыми командами заказать билеты на самолет, забронировать гостиницу, заказать столик в ресторане, организовать встречу. Это будет возможно благодаря цифровой среде города, к которой он будет подключаться на быстрой скорости и мгновенно все эти вопросы решать. Именно как гаджет», — пояснил эксперт.

Однако директор департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль не согласился с определением электромобиля как гаджета. Он подчеркнул, что основная функция автомобиля — перевозка людей и грузов, и эта функция не изменится, несмотря на дополнительные опции.