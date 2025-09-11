Директор Cosmovisa Михайлов отметил, что ошибки в кредитной истории могут снизить кредитный рейтинг
Директор компании Cosmovisa («Кредитный помощник») Дмитрий Михайлов пояснил «Известиям», что регулярное отслеживание своей кредитной истории становится необходимой практикой для россиян, стремящихся контролировать финансовую репутацию. Кредитная история — это досье, которое формируется с момента обращения гражданина за первым кредитом.
Все данные о кредитах, просрочках и отказах от банков хранятся в бюро кредитных историй (БКИ), подотчетных Центральному банку России. По словам Михайлова, ошибки в кредитной истории могут снизить кредитный рейтинг и привести к отказу в кредитовании. Исправление их может занять месяцы, что сильно затрудняет получение заемных средств на выгодных условиях.
Эксперты советуют регулярно проверять свою кредитную историю. Законодательство позволяет дважды в год бесплатно запрашивать информацию о ней через платформу «Госуслуги». Для дальнейшей работы заемщикам необходимо заказать отчеты в БКИ и внимательно изучить их на предмет ошибок.
Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин рассказал «Известиям», что отсутствие кредитной истории не всегда повод для отказа в ипотеке. «В данном случае банк при вынесении итогового решения будет опираться на другие факторы, а именно: размер дохода, стаж работы на текущем месте, размер первоначального взноса и другие».