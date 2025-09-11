Директор Cosmovisa Михайлов отметил, что ошибки в кредитной истории могут снизить кредитный рейтинг

Директор компании Cosmovisa («Кредитный помощник») Дмитрий Михайлов пояснил «Известиям» , что регулярное отслеживание своей кредитной истории становится необходимой практикой для россиян, стремящихся контролировать финансовую репутацию. Кредитная история — это досье, которое формируется с момента обращения гражданина за первым кредитом.

Все данные о кредитах, просрочках и отказах от банков хранятся в бюро кредитных историй (БКИ), подотчетных Центральному банку России. По словам Михайлова, ошибки в кредитной истории могут снизить кредитный рейтинг и привести к отказу в кредитовании. Исправление их может занять месяцы, что сильно затрудняет получение заемных средств на выгодных условиях.

Эксперты советуют регулярно проверять свою кредитную историю. Законодательство позволяет дважды в год бесплатно запрашивать информацию о ней через платформу «Госуслуги». Для дальнейшей работы заемщикам необходимо заказать отчеты в БКИ и внимательно изучить их на предмет ошибок.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин рассказал «Известиям», что отсутствие кредитной истории не всегда повод для отказа в ипотеке. «В данном случае банк при вынесении итогового решения будет опираться на другие факторы, а именно: размер дохода, стаж работы на текущем месте, размер первоначального взноса и другие».