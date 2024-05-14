Директор частного детсада в Тюмени предстанет перед судом за получение незаконных выплат от администрации | 360°

Общество 14 мая 2024, 17:38 Директор частного детсада в Тюмени предстанет перед судом за получение незаконных выплат от администрации

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В Тюмени пройдет суд над директором частного детского сада, которого обвинили в получении крупной суммы денег от городской администрации за несуществующих воспитанников. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие выяснило, что обвиняемый получал в городском департаменте образования компенсации затрат за детей, которые фактически частное учреждение не посещали. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.

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На директора детского сада завели уголовное дело о мошенничестве.