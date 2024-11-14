Директор брачного агентства Шумилин: женщины в России чаще становятся инициаторами разводов

Директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин в разговоре с ИА НСН объяснил, почему российские женщины чаще выступают инициаторами разводов.

По его словам, после развода женщина получает тотальную свободу, плюс у нее остается половина нажитого в браке имущества.

«Она получает не только свободу, но и половину состояния. Через 20 лет брака накапливаются претензии друг к другу, у каждого есть свой лимит терпения», — пояснил собеседник.

Если для мужчины развод он назвал сильным стрессом, то для женщины — это спокойная жизнь на 20-30 лет вперед. При этом Шумилин уверен, что именно от женщины зависит обстановка в доме, будет она спокойной или же негативной.