Директор АПКИТ Комлев посоветовал копаниям переходить на MAX для защиты от киберугроз

Чтобы защитить деловую переписку от мошенничества и утечек, компаниям следует рассмотреть переход на национальный мессенджер MAX. Кроме того, необходимо обучать сотрудников правилам кибергигиены и использовать услуги белых хакеров. Такие рекомендации дал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев в беседе с ИА НСН.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что каждая двадцатая российская компания из сектора малого и среднего бизнеса стала жертвой кибермошенников в текущем году. Это данные опроса, проведенного компаниями «Актион, Бухгалтерия» и «Актион Управление». Почти 50% опрошенных малых и средних компаний в РФ сталкивались с кибермошенничеством в 2025 году.
По словам Николая Комлева, ситуация не улучшится, и компаниям нужно уделять больше внимания безопасности.
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