Директор АОМ Эрдман: в РФ разработали пути блокировки доступа подростков к аренде электросамокатов

Директор Ассоциации операторов микромобильности (АОМ) Ксения Эрдман заявила, что в России разработали пути блокировки аккаунтов подростков в приложениях для аренды электросамокатов. Об этом сообщило ОТР .

По словам эксперта, оператор может самостоятельно установить возраст клиента через телефон и заблокировать учетную запись.

«Второй путь — анализ детских банковских карт. Они появились не так давно. Интеграция с банковским сервисом позволит заблокировать часть аккаунтов с детскими картами», — отметила специалист.

Кроме того, ведутся переговоры с порталом «Госуслуги» о возможном взаимодействии, добавила Эрдман.