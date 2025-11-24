Директор АНО «ЕСО» Курганская призвала россиян сделать благотворительность частью повседневной жизни

Директор АНО «ЕСО» цифровой благотворительной платформы ESO Ирина Курганская в разговоре с RuNews24.ru поделилась принципами регулярного участия в добрых делах.

Эксперт отметила важность небольших регулярных пожертвований и личного вклада профессиональных навыков. Курганская подчеркнула, что главное - выбрать тему, близкую сердцу, превратить поддержку в привычный ритуал и вдохновлять окружающих собственным примером. Настоящая благотворительность должна стать частью повседневной жизни, подобно утренней зарядке или регулярному уходу за здоровьем.

«Помощь другим не требует громких жестов. Достаточно небольшого взноса каждый месяц или свободного часа в неделю. Главное - постоянство и искреннее желание сделать мир чуточку лучше», - заявила собеседница.

По ее словам, настоящие филантропы действуют тихо и скромно, ориентируясь на внутренние убеждения, а не на общественное признание. Такой подход позволяет изменить отношение к помощи и создать вокруг себя позитивную атмосферу добра и поддержки.