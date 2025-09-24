Директор АИПС Теплов-Барейша назвал Петербург вторым по экономической силе регионом страны

По его мнению, наиболее значимым мероприятием стала организованная ассоциацией экономическая сессия, в ходе которой обсуждались глобальные экономические тенденции и положение отрасли в данном контексте. Участники выразили уверенность в положительном развитии, отмечая решения Центрального банка о снижении ключевой ставки.

Говоря о ситуации в отрасли, Теплов-Барейша обратил внимание на Петербург. Он заявил, что город занимает второе место в стране по экономическим показателям, численности населения и деловой активности. Северная столица обладает значительным числом предприятий нефтяной, газовой и горнодобывающей сфер, добавил спикер.