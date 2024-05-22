Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в разговоре с ИА НСН прокомментировал сообщение МИД России, в котором говорится, что в стране откроют аналог советских магазинов «Березка» для иностранных дипломатов.

По словам Бакланова, преимущество таких магазинов заключается в возможности приобретать товары со скидкой. Цены в новых точках будут указаны в рублях, долларах и евро, а попасть туда можно будет только при получении аккредитации МИД.

«Во многих странах сейчас есть принцип, по которому для удобства иностранных сотрудников создаются специальные магазины, где учитывают для них скидку. Где-то это система довольно развитая, например, в арабских и африканских странах», — сказал дипломат.

В основе ассортимента подобных магазинов — товары, которые сложно приобрести в других местах.