ДИП: врачи из Свердловской области освоили передовые методики лечения рака
Хирургам из Свердловской области удалось освоить передовые аблятивные методики. Речь идет о прогрессивном способе борьбы с раком легкого и печени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на департамент информационной политики региона (ДИП).
Данный метод не требует разрезов, благодаря чему минимизируется травматизация тканей.
«Специальный аппликатор, контролируемый ультразвуком или рентгеном, доставляется к опухоли, создавая вокруг нее „ледяной шар“, который уничтожает раковые клетки», — пояснил врач Андрей Тарханов.
Такие инновационные подходы помогают бороться с новообразованиями в случаях, когда традиционная хирургия бессильна.