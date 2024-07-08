ДИП: врачи из Свердловской области освоили передовые методики лечения рака

Хирургам из Свердловской области удалось освоить передовые аблятивные методики. Речь идет о прогрессивном способе борьбы с раком легкого и печени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на департамент информационной политики региона (ДИП).

Данный метод не требует разрезов, благодаря чему минимизируется травматизация тканей.

«Специальный аппликатор, контролируемый ультразвуком или рентгеном, доставляется к опухоли, создавая вокруг нее „ледяной шар“, который уничтожает раковые клетки», — пояснил врач Андрей Тарханов.

Такие инновационные подходы помогают бороться с новообразованиями в случаях, когда традиционная хирургия бессильна.

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