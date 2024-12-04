Диетолог Вольпина: при выборе мандаринов нужно ориентироваться на насыщенный цитрусовый аромат

Мандарины — это не только символ новогодних праздников, но и богатый источник витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Чтобы выбрать спелый и вкусный фрукт, важно соблюдать ряд правил. О них рассказала врач-диетолог Наталья Вольпина сайту Ura.ru .

По словам специалиста, хороший мандарин имеет ярко-оранжевый и равномерный цвет, на его кожуре нет вмятин и каких-либо пятен. Спелый плод можно узнать по яркому цитрусовому аромату. Отсутствие запаха указывает на то, что фрукт еще не дозрел.

Кроме того, мандарин должен быть упругим и тяжелым относительно своего размера. Чрезмерная твердость может указывать на то, что продукт замораживали, заключила Вольпина.