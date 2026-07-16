Диетолог Сулим посоветовала «дышать по квадрату» во время задержки рейса

Задержка авиарейса может стать серьезным испытанием для нервной системы. Вместо отдыха пассажиры сталкиваются с неопределенностью и всплеском негативных эмоций. Кандидат социологических наук Софья Сулим рассказала URA.RU , как справиться со стрессом в такой ситуации.

По словам психолога, корень беспокойства кроется в разрушении привычного сценария. Пассажиры боятся опоздать на важное мероприятие, что повышает уровень нервозности. В ответ на стресс организм выбрасывает в кровь адреналин, учащается пульс, выступает холодный пот, начинается дрожь. В таком состоянии способность мыслить рационально блокируется, что часто толкает на импульсивные действия.

Чтобы успокоиться и без стресса пережить задержку рейса, можно использовать простые техники.

1. Поставьте правильную установку. Для снижения уровня нервозности нужно создать себе установку «Все, что ни делается — все к лучшему».

2. Продумайте важные моменты. Нужно усвоить мысль: «Я делаю все, что в моих силах». Это поможет проработать дальнейшие действия и перестать чувствовать себя заложником ситуации.

3. Используйте время с пользой. Эксперт рекомендует вспомнить, до чего у вас не доходили руки, и сделать это: позвонить близким, посмотреть фильм, начать читать новую книгу. Это придаст определенный смысл нахождению в аэропорту и переключит человека из панического состояния в нормальное.

4. Дышите по квадрату. Когда эмоции зашкаливают, вернуть самообладание помогает проверенная практика — дыхание по квадрату. Этот метод ценится за доступность и высокую эффективность. Суть упражнения заключается в четком делении дыхательного цикла на четыре равные фазы: вдох на четыре счета, первая пауза (задержка дыхания на четыре счета), выдох на четыре счета, вторая пауза (остановка дыхания на четыре счета).

Эти простые техники помогут сохранить спокойствие и ясность мыслей даже в сложной ситуации.