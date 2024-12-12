Диетолог Соломатина: содержащийся в холодце коллаген положительно влияет на кости и сосуды

Полезные качества холодца зависят от вида мяса, из которого он приготовлен. Продукт на курином бульоне легче усваивается организмом, говяжий холодец считается постным, а свиной — более жирный. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, блюдо содержит коллаген, который положительно влияет на кости и сосуды. Кроме того, в его составе есть глицин, улучшающий мозговую активность, передает сайт RT.
Однако для получения нужных микроэлементов нужно съесть достаточно много холодца. Рекомендуемая норма употребления в день — 150-200 граммов, подчеркнула Соломатина.
Сроки применения налоговых льгот изменят в Подмосковье для резидентов ОЭЗ
Тестирование ко Дню Конституции России провели в Ленинском округе
Капитальный ремонт 47 домов выполнили в Ленинском округе в 2024 году
Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»
Около 40 мусорных баков обновили в Подмосковье за неделю
Участников украинской секты «Аллатра» задержали в Москве и Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте