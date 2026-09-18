Диетолог Соломатина призвала убрать из рациона жареную пищу во время болезни

Специалист подчеркнула, что во время болезни крайне важно придерживаться правильного питания. По ее словам, необходимо полностью убрать из рациона жареную пищу, так как она лишь усугубляет воспалительные процессы в организме. Также диетолог рекомендовала сократить потребление соли и сахара, поскольку эти компоненты задерживают жидкость и мешают естественным системам очищения избавляться от токсинов.

Эксперт пояснила, что значительная часть энергии организма уходит на борьбу с вирусом и восстановление клеток, поэтому меню должно быть максимально легким. Чтобы не тратить силы на переваривание тяжелой пищи, стоит временно отказаться от свинины, баранины и говядины. При этом питаться следует дробно — часто, но небольшими порциями.

Соломатина добавила, что еда должна быть теплой, так как пищеварительные ферменты активны только в определенном температурном диапазоне. Холодные блюда усваиваются сложнее, а слишком горячие или острые могут дополнительно раздражать воспаленную слизистую оболочку горла. Исходя из этого, из рациона также временно исключаются очень кислые и пряные продукты.