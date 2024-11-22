Диетолог Соломатина посоветовала при выборе полуфабрикатов обращать внимание на количество мяса в составе

При выборе полуфабрикатов в магазине важно обращать внимание на количество мяса в составе продукта. Об этом изданию Regions.ru сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Полуфабрикаты считаются более полезными, если производитель добавил в них меньше стабилизаторов и наполнителей.

«Также лучше избегать сосисок, которые были произведены из мяса механической обвалки», — процитировал RT медика.

В таком продукте, по ее словам, содержится много жировой и соединительной ткани. Обычно те сосиски, которые выглядят красиво и аппетитно, являются самыми вредными из-за наличия в них стабилизаторов и нитрина натрия.