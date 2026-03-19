Диетолог Соломатина поделилась списком полезных напитков для людей старше 50 лет

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» поделилась списком полезных напитков для людей старше 50 лет.

Соломатина подчеркнула важность употребления достаточного количества воды: «Регулярное употребление чистой воды является основой здорового образа жизни». С возрастом обмен веществ замедляется, кожа становится суше, а кровь — более густой. Вода помогает улучшить метаболизм и общее состояние организма, написал «Петербургский дневник».

Зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и способствуют замедлению процессов старения.

Какао. Напиток из натуральных бобов улучшает текучесть крови, поддерживает когнитивные функции и защищает мозг от возрастных изменений.

Кисломолочные напитки. Кефир и простокваша содержат полезные бактерии, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника.

Квасы и ферментированные напитки. Чайный гриб и натуральные квасы улучшают состояние кишечной флоры и укрепляют иммунитет.

Смузи и морсы. Смузи богаты клетчаткой, которая служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Ягоды, такие как черника, голубика и клюква, содержат антоцианы, улучшающие микроциркуляцию крови.

Травяные сборы. Ромашка, чабрец, мелисса и мята помогают расслабиться и улучшить качество сна. Лимонник, родиола розовая и женьшень стимулируют организм, обеспечивают бодрость и заряд энергии.