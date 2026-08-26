Диетолог Соломатина отметила, что кукуруза содержит резистентный крахмал, который не повышает уровень глюкозы в крови

По словам эксперта, кукуруза содержит резистентный крахмал, который не повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, в кукурузе много клетчатки и пищевых волокон, необходимых для размножения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.

Елена Соломатина отметила, что кукуруза богата витаминами группы В, в частности витамином В9 и фолиевой кислотой. Также в ней содержатся витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты, калий и магний, которые важны для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Врач добавила, что кукуруза дает длительное чувство насыщения и энергию, а ее калорийность составляет всего 86 ккал на 100 граммов.

«Выбирать початки нужно небольшие, молодые, светло-желтые, — советует Елена Соломатина. — Усики не должны быть темными и сухими, а нежно-зеленые листочки желательно, чтобы они покрывали весь початок».

По ее словам, кукурузу можно запекать, варить, замораживать и использовать в различных блюдах.