Диетолог Солнцева объяснила, что вода помогает раскрыть вкус кофе

Диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева рассказала aif.ru о причине, по которой имеет смысл запивать кофе водой.

По словам медика, вода омывает вкусовые рецепторы, благодаря чему вкус напитка ощущается ярче, особенно после еды.

Солнцева отметила, что многие ароматы раскрываются в разбавленном виде лучше. Именно поэтому люди, которые хотят лучше ощутить вкус кофе, осознанно выбирают разбавленный водой эспрессо. Традиция подавать воду к кофе пришла из Италии и сохраняется до сих пор, добавил RT.