Диетолог Редина сообщила, что резкий запах меда говорит о наличии добавок

В магазинах России есть много разных видов меда, но не весь он натуральный и качественный. Диетолог Ольга Редина рассказала сайту REGIONS , как найти настоящий мед.

По словам эксперта, чтобы понять, натуральный ли продукт, нужно оценить его вид, вкус и запах. Он может быть от светло-желтого до темно-коричневого цвета в зависимости от растений, с которых собран нектар. Консистенция должна быть однородной, без осадка, хотя кристаллизация со временем — это нормально.

Натуральный мед приятно пахнет цветами. Липовый пахнет липой, гречишный — гречихой. Если запах слишком резкий или химический, скорее всего, в меде есть добавки, сообщил aif.ru.

При покупке стоит обратить внимание на упаковку (лучше прозрачная), этикетку (должна быть вся информация о продукте), состав (только мед), сертификат качества и репутацию производителя.

Дома можно проверить мед на натуральность, растворив его в воде: если он быстро растворяется, возможно, в нем есть сахар или другие примеси. Еще один способ — капнуть мед на бумагу. Натуральный продукт не оставит водянистые разводы, заключила Редина.