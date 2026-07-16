Диетолог Разаренова предупредила о рисках челленджа по поеданию шаурмы

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова высказала мнение о челлендже, в котором участница ела шаурму в течение месяца. Специалист считает, что такой эксперимент может привести к нарушению пищевого поведения и дефициту полезных веществ в организме, написала «Москва 24» .

В видео, которое завирусилось в сети, участница эксперимента рассказала, что измеряла параметры тела и сдавала биохимический анализ крови до и после челленджа. Она отметила, что ей якобы удалось похудеть и снизить уровень холестерина с 6,26 до 5,57 ммоль/л.

По мнению Разареновой, на массу тела влияет не конкретное блюдо, а общий энергетический баланс. Если человек до эксперимента питался более калорийно, а затем перешел на шаурму, снизив общую калорийность рациона, то он действительно может похудеть.

Диетолог подчеркнула, что уровень холестерина зависит не только от питания, но и от массы тела, физической активности, генетики, сна и уровня стресса. Она отметила, что показатель 5,57 ммоль/л общего холестерина выше желательного ориентира, который для здорового человека без сердечно-сосудистых заболеваний все же должен быть ниже 5 ммоль/л. Важно оценивать липидограмму и следить за балансом липопротеинов низкой и высокой плотности.