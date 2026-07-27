Диетолог Разаренова объяснила, как безопасно консервировать овощи

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, какие правила нужно соблюдать при домашнем консервировании овощей, чтобы продукт был не только вкусным, но и безопасным, сообщает Sputnik .

Консервирование помогает сохранить сезонные овощи и разнообразить рацион в холодное время года. При этом важно строго соблюдать технологию, чтобы не допустить размножения опасных микроорганизмов.

Разаренова предупредила, что особенно осторожно нужно консервировать низкокислотные овощи и продукты: огурцы, кабачки, патиссоны, фасоль, баклажаны и грибы. По ее словам, главным компонентом безопасного маринада остается кислота. Для домашних заготовок подходят девятипроцентный столовый уксус, яблочный уксус стандартной концентрации и лимонная кислота.

Диетолог подчеркнула, что количество кислоты должно точно соответствовать рецепту. Самостоятельно уменьшать объем уксуса или кислоты ради более мягкого вкуса нельзя, потому что именно кислотность защищает продукт от опасных бактерий.

Соль и сахар, добавила она, тоже работают как консерванты, но не могут заменить кислоту с точки зрения микробиологической безопасности.

Для вкуса в маринад можно добавлять чеснок, зонтичный укроп и разные виды перца. Также подойдут листья черной смородины и вишни, хрен, семена горчицы, кориандр, лавровый лист, эстрагон, тимьян, розмарин и ягоды можжевельника. Из необычных вариантов Разаренова назвала цедру лимона, имбирь, анис, фенхель и корицу, которую часто используют при мариновании тыквы.