Диетолог Рау посоветовала постящимся приготовить запеченный картофель с растительным маслом на Новый год

На новогоднем столе для тех, кто постится, могут быть домашний морс на основе газированной воды, фруктово-овощная тарелка и бутерброды из подсушенного хлеба с хумусом, рассказала РИА «Новости» врач-диетолог и эндокринолог Майра Рау.

«Петербургский дневник» написал, что в качестве десерта можно подать сухофрукты, орехи и сладости на основе альтернативного молока.

Рау отметила, что соблюдающим Рождественский пост сложнее составить меню из-за ограниченного набора продуктов.

Она предложила вариант праздничного меню на 31 декабря, подчеркнув, что это только ориентир, блюда можно менять в зависимости от здоровья и предпочтений.

Варианты блюд: завтрак — пшенная каша на воде с тыквой, изюмом и орехами; обед — постные щи с фасолью и цельнозерновым хлебом. Второе блюдо — гречка с грибами. Ужин перед праздником — запеченный картофель с растительным маслом и специями, тушеные овощи (кабачок, баклажан, сладкий перец, морковь) и чечевица со специями.