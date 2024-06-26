Диетолог рассказал о страшных последствиях частого употребления пива

Увеличение талии и новые килограммы часто появляются у тех, кто пьет много пива. Об этом заявила диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в беседе с РИА «Новости» .

«Частое употребление большого количества пива может привести к значительной прибавке веса. „Пивной живот“ — это распространенный термин для описания человека, у которого есть лишний вес вокруг талии», — сказала эксперт.

Кроме того, большое количество хмельного напитка вызывает болезни печени, цирроз и алкогольную зависимость. Также постоянное употребление пива уменьшает продолжительность жизни.

По словам врача, если от любимого напитка трудно отказаться, то его можно заменить на безалкогольное пиво. В нем содержится 0,5% алкоголя, такое же количество есть в спелых бананах, кефире или соевом соусе.

Ранее диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Великобритании заявил, что сладкий сидр и крепкое пиво содержат больше всего калорий по сравнению с другими напитками такого рода. Он отметил, что избыток калорий в «жидком» виде такой же вредный, как и в «твердом».