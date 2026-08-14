Диетолог рассказал о самых чистых грибах

Самыми чистыми грибами считаются лисички, так как содержат вещество, губительно действующее на паразитов. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Лисички содержат хиноманозу — вещество, которое губительно действует на яйца и личинки паразитов. Поэтому лисички считаются самыми чистыми грибами», — отметила диетолог.

Лисички являются источником растительного белка и пищевых волокон, при этом они малокалорийны. Также эти грибы наиболее богаты витаминами Д, А, бета-каротином, медью и цинком.

Источником антиоксидантов считаются белые грибы. Они содержат соединения, которые помогают поддерживать здоровье и замедлять возрастные изменения