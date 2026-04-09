Диетолог Поляков призвал не «кидаться во все тяжкие» после выхода из Великого поста

В преддверии Пасхи диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Ридусом» дал рекомендации, как правильно выйти из Великого поста, чтобы не навредить здоровью. Он подчеркнул, что после длительного воздержания желудочно-кишечный тракт становится особенно чувствительным, поэтому возвращаться к привычному рациону нужно постепенно.

Главное правило — не «кидаться во все тяжкие» и не перегружать организм тяжелой пищей сразу после окончания поста. Поляков советует вводить запрещенные ранее продукты маленькими порциями, отдавая предпочтение дробному питанию — четыре-пять приемов пищи в день каждые три часа.

В этот период важно внимательно следить за реакцией организма. Специалист предупредил, что после длительного воздержания возвращение к обычной еде, особенно не самой полезной, может вызвать гиперреакцию: вздутие живота или диарею. Такой подход поможет избежать дискомфорта и плавно адаптировать пищеварительную систему к новому режиму питания.