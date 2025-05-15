Диетолог Писарева заявила, что апельсиновый сок бодрит по утрам лучше, чем кофе

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Цельнозерновые каши и апельсиновый сок помогают проснуться лучше, чем кофе. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева сайту «Москва 24».

По словам эксперта, после сна организм обезвожен, поэтому утром следует выпить стакан воды — это запустит работу желудка и метаболизм. Любые цельнозерновые каши дают устойчивый заряд энергии благодаря высокому содержанию витаминов группы В, которые улучшают работу мозга. Крупы — сложные углеводы, они обеспечивают бодрость на целый день, в отличие от кофе.

Еще диетолог посоветовала есть утром продукты, богатые белком, например натуральный йогурт без добавок или куриные яйца. Стоит добавить к завтраку 20–30 граммов орехов — они снижают уровень плохого холестерина, содержат полезные жиры, белок и витамины группы В и магний.

Фрукты, богатые витамином С, тоже могут помочь взбодриться. Писарева рекомендовала готовить из них свежевыжатые соки по утрам, но разбавлять их водой, чтобы не было слишком высокой концентрации.

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