Диетолог Писарева поделилась советами по составлению летнего рациона для ребенка

Врач-диетолог, клинический нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева рассказала в интервью радио Sputnik , как правильно составить летний рацион для ребенка.

Для поддержания здоровья и роста детского организма рацион должен быть сбалансированным, включать достаточное количество белка, углеводов и небольшое количество полезных жиров. Важен также питьевой режим.

Ирина Писарева подчеркивает, что летом дети много двигаются и теряют много жидкости. Поэтому она советует давать детям на прогулку бутылку с чистой водой, а не со сладкими газировками.

Эксперт рекомендует не пропускать основные приемы пищи — завтрак, обед и ужин. Завтрак может включать сложные углеводы (каша, цельнозерновой хлеб), белок (яйца, натуральный йогурт, кефир, немного сыра) и полезные жиры (орехи, авокадо).

По словам Ирины Писаревой, в течение дня лучше употреблять натуральные продукты, а не полуфабрикаты, которые содержат много красителей и соли. Если хочется накормить ребенка пельменями или котлетами, то лучше готовить их дома, чтобы контролировать количество соли.

Перекусы в течение дня тоже должны быть полезными. Врач советует давать ребенку сезонные фрукты после основного приема пищи.

Ужин не должен быть слишком плотным, чтобы ребенок хорошо спал. Перед сном можно предложить стакан кисломолочного продукта, например ряженку, кефир или натуральный йогурт с фруктами.