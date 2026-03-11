Диетолог Парецкая подчеркнула, что для мужского организма особенно важны омега-3, цинк и йод

После достижения 25 лет мужской организм начинает иначе реагировать на стресс, недосып и малоподвижный образ жизни. Восстановление замедляется, чаще возникает усталость и снижается концентрация. Диетолог Алена Парецкая и бренд-шеф сети доставки роллов «Моккано» Вячеслав Ким рассказали Life.ru , какую роль в поддержании здоровья играют морепродукты.

Диетолог подчеркнула, что для мужского организма особенно важны три элемента: омега-3, цинк и йод.

Омега-3 жирные кислоты помогают снижать уровень «плохого» холестерина, уменьшают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сердца и сосудов. Они также положительно влияют на работу мозга и концентрацию. Больше всего омега-3 содержится в лососе, скумбрии, сельди и сардинах.

Цинк участвует в выработке тестостерона и поддерживает иммунную систему. При его нехватке снижается уровень энергии и замедляется восстановление после нагрузок. Дефицит этого микроэлемента может проявляться частыми простудами и повышенной утомляемостью. Одними из главных источников цинка считаются устрицы, мидии и креветки.

Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и уровень энергии. При его дефиците могут появляться вялость и снижение работоспособности. Основные источники йода — морская рыба, кальмары, креветки и морская капуста.

Диетолог рекомендует включать рыбу в рацион не реже двух-трех раз в неделю. Оптимальная порция — около 150–200 граммов. Морепродукты можно добавлять один-два раза в неделю, чередуя их с рыбными блюдами.

Вячеслав Ким подчеркнул, что важно не только выбирать правильные продукты, но и правильно их готовить. Лучше отдавать предпочтение запеканию, тушению или приготовлению на пару — так сохраняется больше полезных веществ.