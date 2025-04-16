Диетолог Никитина отнесла киноа к суперфуду

В этом продукте содержится 16–20% белка, что больше, чем в других злаках. Для сравнения: в рисе всего 7,5% белка, в просе — 10%, в пшенице — 14%.

Кроме того, в киноа есть около 20 типов аминокислот, благодаря чему его состав схож с мясом, передает RT. Поэтому продукт действительно можно отнести к суперфудам.