Диетолог Никитина отнесла киноа к суперфуду

По словам диетолога, нутрициолога и антиэйдж-терапевта Ларисы Никитиной, киноа можно считать суперфудом. Специалиста процтировало ИА Ura.ru.

В этом продукте содержится 16–20% белка, что больше, чем в других злаках. Для сравнения: в рисе всего 7,5% белка, в просе — 10%, в пшенице — 14%.

Кроме того, в киноа есть около 20 типов аминокислот, благодаря чему его состав схож с мясом, передает RT. Поэтому продукт действительно можно отнести к суперфудам.

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