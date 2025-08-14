Диетолог Никитина отметила, что в сыром виде белые грибы тяжело перевариваются организмом из-за хитиновой оболочки

Белые грибы — ценный источник белка и минералов. В 100 граммах белых грибов содержится около 3,7 грамма белка, рассказала диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU .

«Белок в составе белых грибов заключен в хитиновую оболочку, что затрудняет и замедляет его усвоение организмом. Тем не менее в сушеном виде этот процесс облегчается», — отметила эксперт.

Белые грибы можно жарить, варить, тушить, сушить и мариновать, так как в сыром виде белые грибы не обладают ярким ароматом и тяжело перевариваются. Мариновать лучше молодые и небольшие грибы, так как они сохраняют плотную структуру и приятные вкусовые качества.

Перед началом приготовления свежие грибы рекомендуется тщательно очистить от загрязнений и удалить поврежденные участки, подчеркнула Никитина.