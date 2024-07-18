Диетолог Мухина посоветовала есть манго и арбузы для ровного загара

Прием солнечных ванн должен сопровождаться правильным питанием, чтобы загар получился красивым и равномерным. Об этом ИА Runews24.ru рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

В первую очередь, это касается фруктов и ягод, богатых бета-каротином. Примером таких продуктов врач назвала манго, апельсины, арбуз и ананас. Они способствуют укреплению здоровья кожи и обеспечивают красивый, равномерный загар.

В рацион также стоит включать ягоды, которые содержат антиоксиданты и витамины, способствующие восстановлению кожи после пребывания на солнце. К таким относятся малина и черника, добавило радио КП.

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