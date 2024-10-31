Диетолог Медоуз посоветовала готовить овощи целиком для поддержки иммунитета в зимний период

С наступлением холодов традиционно растет уровень заболеваемости гриппом и различными инфекциями. Однако, придерживаясь простых правил, можно снизить вероятность болезни. Среди полезных рекомендаций — правильное приготовление овощей, рассказала диетолог Бекка Медоуз в интервью The Telegraph.

Специалист посоветовала покупать свежие продукты и готовить их целиком. Все дело в том, что при нарезке овощи и фрукты контактируют с окружающей средой, что приводит к разрушению витамина С, приводит слова Медоуз сайт Мойка78.

Она также отметила, что при варке следует добавлять продукты уже в кипящую воду. Самый полезный способ — паровая обработка. Кроме того, больше всего витаминов сохраняется в овощах, приготовленных в микроволновой печи, добавила диетолог.