Диетолог Мальков: стресс и негативные эмоции могут привести к проблемам с ЖКТ

Врач-диетолог Роман Мальков рассказал «Известиям» о взаимосвязи эмоций и здоровья желудочно-кишечного тракта.
Специалист отметил, что стресс и негативные эмоции могут вызывать спазмы в кишечнике, что затрудняет пищеварение и приводит к симптомам синдрома раздраженного кишечника (СРК): болям в животе, вздутию и запорам.
Это объясняется нарушением оттока желчи, что ухудшает переваривание еды и усвоение важных микроэлементов. Стресс также провоцирует размножение патогенных микроорганизмов и дисбаланс микрофлоры, что дополнительно ослабляет иммунитет, резюмировал Мальков.
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