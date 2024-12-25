Диетолог Мальков: стресс и негативные эмоции могут привести к проблемам с ЖКТ

Специалист отметил, что стресс и негативные эмоции могут вызывать спазмы в кишечнике, что затрудняет пищеварение и приводит к симптомам синдрома раздраженного кишечника (СРК): болям в животе, вздутию и запорам.

Это объясняется нарушением оттока желчи, что ухудшает переваривание еды и усвоение важных микроэлементов. Стресс также провоцирует размножение патогенных микроорганизмов и дисбаланс микрофлоры, что дополнительно ослабляет иммунитет, резюмировал Мальков.