Диетолог Кузьменко призвал есть в день не больше 2 яиц

При планировании рациона важно помнить, что яйца — это не только полезный продукт, но и источник жиров, которые повышают так называемый плохой холестерин, поэтому их ежедневное потребление должно быть ограничено. Об этом сообщил «Москва.ру» диетолог Филипп Кузьменко.

Он отметил, что количество яиц в рационе должно исходить из индивидуальных особенностей человека. Но, как правило, это не больше одного или двух в день, подчеркнул диетолог.

Он добавил, что если человеку очень хочется съесть больше, то это допустимо. Но в этом случае рекомендуется употребить только белок, отказавшись от желтка.