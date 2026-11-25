Покрыть потребность в витамине D только с помощью продуктов невозможно, поэтому его следует принимать круглый год. Об этом Общественной Службе Новостей заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Специалист пояснила, что до 80% витамина D вырабатывается под воздействием солнца. Однако зимой естественного света не хватает, а летом накоплению препятствует загрязненный воздух в городах. По ее словам, даже качественная жирная рыба в рационе не компенсирует нехватку полностью.

Королева рекомендовала ежедневно принимать комплексы с комбинацией витаминов D3 и K2 для поддержки иммунитета, костей и сосудов. Диетолог подчеркнула, что контролировать показатель необходимо по лабораторным тестам: уровень в крови должен быть не менее 70 наномоль на литр.