Диетолог Дианова заявила, что растворимый кофе с добавками вреден для здоровья

Зерновой кофе — самый полезный вид напитка, так как он проходит меньше технологических обработок. В растворимом кофе можно встретить множество вкусовых добавок и подсластителей. Об этом рассказала Ura.ru диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

По словам специалиста, самым идеальным вариантом для людей, которые заботятся о своем здоровье, станет эспрессо со стаканом воды. Это достаточно крепкий напиток, однако главное правило состоит в том, чтобы избежать добавленного сахара. От растворимого кофе с ароматизаторами ванили и карамели лучше и вовсе отказаться, предостерегла Дианова.