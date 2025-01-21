Диетолог Дианова заявила, что растворимый кофе с добавками вреден для здоровья

Зерновой кофе — самый полезный вид напитка, так как он проходит меньше технологических обработок. В растворимом кофе можно встретить множество вкусовых добавок и подсластителей. Об этом рассказала Ura.ru диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.
По словам специалиста, самым идеальным вариантом для людей, которые заботятся о своем здоровье, станет эспрессо со стаканом воды. Это достаточно крепкий напиток, однако главное правило состоит в том, чтобы избежать добавленного сахара. От растворимого кофе с ароматизаторами ванили и карамели лучше и вовсе отказаться, предостерегла Дианова.
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