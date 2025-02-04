Диетолог Дианова: высокобелковые диеты увеличивают риски рака кишечника

Высокобелковые диеты, таких как карнивор и кето, могут привести к серьезным нарушениям обмена веществ и повышению уровня холестерина, а также к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова в беседе с ОСН.
По словам специалиста, подобные диеты, хотя и эффективны для быстрого снижения веса, опасны для здоровья, поскольку нарушают баланс холестерина и повышают риск онкологических заболеваний. Для поддержания нормального обмена веществ Дианова посоветовала придерживаться «правила тарелки», согласно которому половина порции должна состоять из фруктов и овощей, четверть — из белка, а оставшуюся часть можно заполнить сложными углеводами.
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