Диетолог Дианова рассказала, что куркума может придать яйцам стойкий нежно-желтый оттенок

Врач-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала о необычных натуральных красителях для окрашивания пасхальных яиц. Она отметила, что такие красители обходятся дороже химических и требуют больше времени для достижения насыщенного цвета.

Как отметила эксперт, самым надежным и доступным вариантом остается луковая шелуха.

«Шелуху нужно промыть, чтобы она была без признаков порчи, гнили и плесени. Положить в кастрюлю, залить водой, чтобы яйца погружались полностью. Поставить на огонь, проварить небольшое количество времени. Обычно это — 15–20 минут, положить туда уже отваренные яйца и поварить еще минут десять. И обязательно добавить уксус пару столовых ложек. Вот для того, чтобы лучше закреплялся цвет», — посоветовала Дианова.

Кроме того, можно экспериментировать с чаями, замороженным шпинатом и ягодами. Например, чай анчан поможет добиться сине-фиолетового оттенка, а куркума придаст яйцам стойкий нежно-желтый цвет.

Также эксперт предложила украшать пасхальные яйца авторским рисунком с помощью сетки, марли или капроновых колготок.