Диетолог Дианова предупредила, что избыток сладкого нарушает сон и перегружает нервную систему

Сбалансированный рацион закрывает до 70–80% потребностей нервной системы, поэтому БАДы не заменят еду. Об этом со ссылкой на диетолога Нурию Дианову сообщил сайт «МК в Питере» .

По словам врача, человеческий мозг при массе около 2% от веса тела потребляет до 20% всей энергии. Избыток сладкого провоцирует скачки глюкозы, нарушает сон и перегружает нервную систему. Для синтеза мелатонина и защиты нервных клеток организму нужны магний, витамин D и жирные кислоты омега-3.

Дианова рекомендовала ежедневно включать в меню орехи, фрукты, цельнозерновые продукты и зелень. Бобовые стоит есть пять-шесть раз в неделю, а жирную рыбу — хотя бы дважды. Принимать добавки без выявленных анализом дефицитов врач назвала бессмысленным. Исключением стал витамин D, который в северных широтах сложно получить только с пищей.