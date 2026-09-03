Диетолог Денисенко назвала пять вариантов перекуса для школьника

Врач-диетолог Людмила Денисенко предложила пять вариантов школьных перекусов с белком, овощами, фруктами и полезными жирами. Эксперт посоветовала родителям чаще менять состав ланч-бокса, сообщает kp.ru .

Денисенко напомнила, что для роста, иммунитета и концентрации ребенку нужны сбалансированное питание, витамин D, омега-3, железо, йод и магний. При аллергии на орехи их следует заменить подходящими продуктами.

В первый ланч-бокс эксперт включила бутерброд с авокадо и индейкой, огурец или сельдерей и миндаль. Второй вариант — хлеб с маслом и сыром, яйцо и банан. В третьем меню — бутерброд с творожным сыром и помидором, чипсы из нори и грецкие орехи.

Четвертый перекус состоит из бутерброда с курицей и творожным сыром, сельдерея, моркови и зефира или домашней пастилы. Для пятого варианта диетолог предложила хлеб с авокадо и слабосоленой семгой или форелью, яблоко и кешью.

Эксперт отметила, что овощи можно дополнять брокколи, спаржей и стручковой фасолью, если ребенок к ним привык. Иногда для перекуса подойдут роллы, домашние оладьи с овощами, творожная запеканка или сырники. Батончики мюсли Денисенко рекомендовала давать нечасто.