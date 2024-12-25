Диетолог Бурякова призвала отказаться от колбас в пользу мяса на Новый год

Трудно себе представить новогодний стол без разнообразных мясных закусок вроде карбонад, буженины, карпаччо или колбас. Однако насколько полезны эти продукты для нашего организма? «ТСН24» обратилась к диетологу-эндокринологу Юлии Буряковой с вопросом о том, какие продукты лучше избегать при подготовке праздничного меню.

Бурякова высказала сомнения о пользе сосисок, сарделек и колбас. По ее словам, эти продукты содержат минимальное количество белка, зато богаты крахмалом, усилителями вкуса, консервантами и трансжирами. Она убеждена, что включение таких продуктов в новогоднее меню не сделает его ни вкуснее, ни полезнее.

Для того чтобы сделать новогодний стол более здоровым, лучше использовать натуральное мясо. Добавление специй, трав, чеснока и лука придаст блюду особый аромат и вкус, заключила эксперт.