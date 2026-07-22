Диетолог Белоусова посоветовала замораживать ягоды вместо варенья

Врач-диетолог Анна Белоусова сообщила, что заморозка лучше всего сохраняет витамины и активные вещества в ягодах. Она также рассказала, как правильно заготавливать и размораживать продукты, передает «Царьград» .

Белоусова рассказала, что в сезон ягоды лучше замораживать, а не варить из них компоты или варенье. По ее словам, даже короткая термическая обработка заметно снижает содержание витамина C.

Специалист посоветовала использовать режим шоковой заморозки, если он есть в холодильнике. Сразу после сбора лучше также замораживать кабачки, тыкву, болгарский перец, помидоры и грибы, пишет сайт aif.ru.

Белоусова уточнила, что грибы нужно собирать только в безопасных местах, вдали от крупных городов и дорог, и брать лишь хорошо знакомые виды. Кабачки и тыква, по ее словам, подходят для супов и гарниров, а при снижении веса могут частично заменить картофель.

Традиционную консервацию врач назвала допустимой, но салаты в масле и овощную икру посоветовала хранить не дольше года. Маринады она рекомендовала считать закуской, а не основой рациона, из-за соли и уксуса.

Размораживать продукты Белоусова посоветовала постепенно, а не в микроволновке. При покупке круп и макарон она рекомендовала проверять дату выработки, а с пшеном быть особенно осторожными: оно быстрее прогоркает и может начать горчить уже через несколько месяцев.