Диетолог Белоусова посоветовала покупать арбузы после 20 августа

По словам врача, начинать сезон поедания любимых плодов лучше после 20 августа. До этого времени есть риск приобрести искусственно выращенную ягоду.

Кроме того, специалист рекомендовала обходить стороной половинки арбузов в магазинах. На поверхность мякоти могла попасть инфекция, ведь сам плод и нож работники вряд ли помыли.