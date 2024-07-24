Диетолог Белоусова посоветовала покупать арбузы после 20 августа

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова дала советы по покупке арбузов, сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам врача, начинать сезон поедания любимых плодов лучше после 20 августа. До этого времени есть риск приобрести искусственно выращенную ягоду.

Кроме того, специалист рекомендовала обходить стороной половинки арбузов в магазинах. На поверхность мякоти могла попасть инфекция, ведь сам плод и нож работники вряд ли помыли.

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