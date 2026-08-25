«Диалог о фейках 4.0» соберет в Москве участников из 80 стран

Международный форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет 22 сентября в Национальном центре «Россия». Организаторы ожидают около двух тысяч участников из 80 стран, которые обсудят противодействие недостоверной информации и обменяются практиками в этой сфере.

В числе ожидаемых участников — представители США, Китая, Бразилии, Франции, Индии, Ирана, Казахстана, ЮАР, Южной Кореи и других государств. На площадке выступят представители МИД России, управления по борьбе с киберпреступностью МВД, Банка России, технологических компаний, а также зарубежные специалисты по журналистским расследованиям и фактчекингу.

Одной из тем форума станут информационное сопровождение выборов в Госдуму и противодействие дезинформации в ходе электорального процесса. Эксперты также обсудят влияние недостоверных сведений на политику, экономику и бизнес.

Отдельные сессии посвятят развитию искусственного интеллекта и его применению в искусстве, а также интернет-мошенничеству в отношении несовершеннолетних и вовлечению подростков в киберпреступность.

В рамках форума АНО «Диалог Регионы» представит исследования о мошенничестве против детей и использовании несовершеннолетними технологий искусственного интеллекта. Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года.

Регистрация участников мероприятия продлится до 17 сентября.