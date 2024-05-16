Диакон Вячеслав Ланский: у церкви нет как таковых санкций за кремацию | 360°

Общество 16 мая 2024, 13:43 Диакон Вячеслав Ланский: у церкви нет как таковых санкций за кремацию

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Традиция кремации более характерна для восточных религиозных культов. При этом у православной церкви нет как таковых санкций за это, руководитель пресс-службы Кузбасской епархии, диакон Вячеслав Ланский в беседе с Life.

По его словам, нормой погребения в православной традиции считается захоронение в земле. Могила на кладбище позволит дольше сохранить память об усопшем и сделать непрерывной молитву родных и церкви.

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На сегодняшний день кремация зачастую обусловлена соображениями экономического характера, отметил Ланский.