Дезинсектор Меньшиков: при борьбе с тараканами важно найти их гнездо

Специальные аэрозоли могут давать ограниченный, но не решающий эффект при борьбе с тараканами. Об этом рассказал дезинсектор Алексей Меньшиков в беседе с «Ридусом».

По его словам, всем известный дихлофос способен местно разгонять насекомых. При прямом попадании концентрация вещества смертельна.

Меньшиков отметил, что главная задача борца с нашествием рыжих вредителей — найти место их обитания. Оно может находиться за кухонной мебелью, в плите или технике. Важно уничтожить гнездо и провести обработку аэрозолем.

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