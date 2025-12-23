Дезинфектор Меньшиков объяснил, что перед установкой елку нужно встряхнуть и промыть

Технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков рассказал RT , что наличие клещей на новогодней елке может быть связано с ненадлежащей подготовкой среза деревьев.

По словам специалиста, хвойные клещи сами по себе не представляют угрозы, однако их подвид может укусить человека или животное.

«Тут встает вопрос, где происходил срез деревьев, была ли подготовка», — отметил эксперт.

Он пояснил, что после правильной химической обработки вероятность появления насекомых минимальна. Чтобы обезопасить себя, Меньшиков рекомендовал стряхнуть елку на улице перед тем, как заносить ее в дом. Затем дерево нужно поместить в ванну с водой температурой до 30 градусов и тщательно обработать от ствола до кроны.