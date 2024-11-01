Девушку, у которой нашли кокаин, позвали замуж в зале суда в Петербурге

Девушке Забаве из Туапсе, у которой нашли кокаин, сделали предложение руки и сердца в зале районного суда Санкт-Петербурга во время рассмотрения ее дела. Об это сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Забава и ее жених Стас, который уже был судим, приехали в Петербург из Туапсе, чтобы обсудить организацию свадьбы.

Во время прогулки по Васильевскому острову Стасу показалось, что он увидел бывшего парня Забавы. Тогда мужчина схватил муляж гранаты, чтобы напугать соперника. Разгорелся конфликт, оказалось, что жених обознался, но к месту происшествия приехала полиция.

«Стаса отпустили, у него-то муляж, а вот у Забавы нашли 88 граммов кокаина. Так Забава Счастливая оказалась в суде», — написала Лебедева.

Стаса вызвали на допрос в качестве свидетеля, тогда он и вспомнил, зачем вообще приехал в Петербург. Прямо во время суда он позвал замуж свою возлюбленную. Забава согласилась. Только кольца при себе у жениха не оказалось, но как отметила Лебедева, конвой бы все равно не разрешил его пронести.

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